Заявление 40 стран по Запорожской АЭС ангажировано, его выводы могут лишь побудить Киев к дальнейшим обстрелам станции, заявил в понедельник постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, по прочтении [заявления] у меня осталось впечатление, что документ готовился в спешке и оказался очень слабым.

Я, конечно, понимаю, что соавторы этого документа ангажированы и не могут позволить себе прямо сказать, что обстрелы осуществляет украинская сторона, но, наверное, можно было бы хотя бы упомянуть об этом пусть даже в нейтральном ключе — этого нет, — заявил Ульянов.