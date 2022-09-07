Постпред при ЕС: покупку Россией оружия из КНДР придумали Западные СМИ

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Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью CNN заявил, что историю о приобретении Россией вооружения и боеприпасов у КНДР придумали западные СМИ. Напомним, что 6 сентября издание New York Times, ссылаясь на данные разведки США, заявило о покупках артиллерии у Северной Кореи со стороны России.

Я определенно не буду спекулировать об этой северокорейской истории, которая была придумана западными медиа, — заявил Чижов.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее назвал информацию о планируемых закупках миллионов артиллерийских снарядов и ракет «очередным распространяемым фейком». Так он отреагировал на сообщение американской газеты New York Times, утверждавшей, что Москва якобы закупает боеприпасы у Пхеньяна.

В свою очередь координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не располагают свидетельствами получения Россией боеприпасов из Северной Кореи и их использования на Украине. При этом работа над такой сделкой ведется, отметил он на брифинге.