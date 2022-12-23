Постпред Кузнецов: изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось

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Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, многие страны организации заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. По его словам, большинство государств-членов рассматривает Россию как важный фактор равновесия.

Более двух третей стран-членов ЮНЕСКО заинтересованы в развитии сотрудничества на основе ее традиционного мандата и не участвуют в антироссийских санкциях. Так что изолировать Россию в ЮНЕСКО, к чему открыто призывали западники, не получилось, — сказал Кузнецов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Париж не выдал визы официальным лицам РФ для участия в Глобальном форуме по борьбе против расизма и дискриминации под эгидой ЮНЕСКО. Она заверила, что российское внешнеполитическое ведомство обратится по этому поводу в головной секретариат ООН.

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО также направило секретариату организации ноту из-за невыполнения Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на мероприятия ЮНЕСКО. Отмечается, что дипломаты из России не смогли получить визы для участия в 33-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, которая состоялась в Париже. Несмотря на это, российская делегация смогла принять участие в мероприятии и озвучить приоритетные вопросы Москвы, в частности, о гарантиях безопасности для журналистов и неправомерном ограничении деятельности российских СМИ.