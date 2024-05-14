«Постмодерн биполярный»: Захарова о реакции ЕК на ситуацию в Грузии Захарова назвала биполярной реакцию ЕК на закон Грузии об иноагентах

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале заявление Еврокомиссии, согласно которому принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, напомнила, что европейская организация сама планирует принять аналогичную норму. Дипломат назвала ситуацию «постмодерном биполярным».

Сам ЕС в ставшей привычной для него манере хронического биполярного расстройства планирует принять собственный вариант законодательства по иноагентам — «Пакет по защите демократии»... Интересно, когда дойдет до принятия этого документа, станет ли ЕС исключать самого себя из своего состава? Даже название придумала — постмодерн биполярный, — написала она.

Захарова подчеркнула, что законы об иноагентах действуют по меньшей мере в 50 странах мира, включая Австралию, Британию и Израиль, а Франция готовится рассмотреть подобную инициативу для своей страны. При этом, по словам представителя МИД РФ, первая аналогичная норма была принята в США еще в 1938 году в виде Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

Парламент Грузии 14 мая одобрил в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». По словам спикера законодательного органа Шалвы Папуашвили, эту инициативу поддержали 84 депутата, против проголосовали 30. При этом прения были омрачены дракой между депутатами.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ответ заявил, что Еврокомиссия пока не согласовала меры в ответ на закон Грузии об иноагентах. Он подчеркнул, что принятие этой инициативы станет препятствием для вступления республики в объединение.