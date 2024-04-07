Поставки воды в магазины Оренбуржья увеличили в несколько раз

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Поставки питьевой воды на прилавки магазинов Оренбургской области увеличили в разы, сообщили в Минпромторге РФ. Ведомство контролирует ситуацию по оперативной доставке дополнительных объемов товаров в пострадавшие от бедствия регионы, передает ТАСС.

Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область. В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области, — отметили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым в воскресенье, 7 апреля. Глава государства обсудил с ними развитие ситуации с паводками.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о двукратном увеличении размера компенсационных выплат жителям Орска, пострадавшим в результате паводка. Он призвал эвакуировать всех людей из опасной зоны к родственникам или в пункты временного размещения, а также оборудовать их всем необходимым для проживания.

Глава МЧС России Александр Куренков, прибывший в Оренбургскую область, объявил режим чрезвычайной ситуации федерального характера на территории региона. Члены комиссии поддержали соответствующее решение единогласно.