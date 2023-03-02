Поспредство России ответило на вопрос о применении ядерного оружия в Киеве Полянский опроверг планы применения Россией ядерного оружия на Украине

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Дмитрий Полянский

Россия не намерена применять ядерное оружие на Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью порталу Maveric News. Дипломат напомнил о ядерной доктрине, согласно которой Москва не будет использовать ядерное оружие первой, если нет угрозы существованию страны.

Подчеркиваю, что мы не планируем применение [ядерного оружия] в нынешней ситуации вокруг Украины. <...> С военной точки зрения в этом нет никакого смысла, — сказал Полянский.

При этом дипломат добавил, что многое зависит от степени вовлеченности НАТО в российско-украинский конфликт. Кроме того, как отметил Полянский, будет оцениваться масштаб угрозы, которая может встать перед Россией.

Ранее журнал Минобороны РФ «Военная мысль» сообщил, что Россия разрабатывает новый план военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США. По данным издания, такое решение было принято в ответ на планы Вашингтона по разгрому России в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции».