Посольство заявило о попытке Киева сорвать концерт Хора Турецкого в Перу Посольство России в Перу: Украина не смогла отменить концерт Хора Турецкого в Лиме

Фото: turetskychoir/vk.com

Посольство Украины в Перу пыталось сорвать благотворительный концерт российских коллективов «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» в Лиме. Вмешательство российской дипмиссии помогло организовать выступление артистов на другой площадке, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

Из-за обращения украинского посольства в мэрию Лимы запланированный на 1 ноября концерт Хора Турецкого в Парке фонтанов был отменен решением руководства парка. Однако благодаря усилиям российского посольства в максимально сжатые сроки удалось согласовать новую площадку — муниципальный парк Барранко, где концерт состоялся с большим успехом, — отмечается в публикации.

Муниципальная компания по недвижимости Лимы от имени властей города ранее отозвала разрешение на концерт после того, как украинское посольство потребовало «воздерживаться от контактов с представителями России». Тогда в ситуацию вмешался глава российской дипмиссии Игорь Романченко.

Уже после концерта мэр Барранко Хосе Родригес Карденас назвал выступление россиян «культурным праздником» и поблагодарил за него. В свою очередь Романченко заявил о важности мероприятия для развития российско-перуанских гуманитарных связей.

Ранее на Украине вступил в силу закон, запрещающий прослушивать на территории страны российскую музыку. Запрет касается телевидения, радио и общественных мест. В то же время появился перечень музыкальных исполнителей из РФ, осуждающих военную операцию, на которых указанные ограничения не распространили.