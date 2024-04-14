Посольство РФ выясняет, мог ли россиянин на борту MSC ARIES попасть в плен Посольство РФ в Иране выясняет детали нахождения россиянина на борту MSC ARIES

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Посольство России в Иране выясняет обстоятельства нахождения гражданина РФ на судне, которое накануне задержала иранская сторона в Ормузском проливе, следует из заявления консульства. Ранее сообщалось, что на борту MSC ARIES находился житель Приморья, он попал в плен с другими членами экипажа.

По данным Telegram-канала Mash, десант Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции высадился на судно с вертолета Ми-17, когда оно находилось в Ормузском проливе, команду из 25 человек взяли в плен. Канал уточняет, что в составе экипажа 17 индийцев, четыре филиппинца, два пакистанца, эстонец и гражданин РФ.

Накануне стало известно, что боевики элитного иранского военного формирования захватили коммерческое судно MSC ARIES. Контейнеровоз шел под португальским флагом, он находится под управлением компании Zodiac, принадлежащей израильскому магнату Эялю Оферу.

Военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Иран вступил в схватку со всем коллективным Западом, захватив торговое судно в Ормузском проливе. По его словам, хотя судно следовало под флагом Португалии, оно имеет отношение к Великобритании. Он предположил, что такой шаг мог стать ответом на удар израильских военных по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Теперь в руках Тегерана есть рычаг давления для переговоров.