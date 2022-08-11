Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага России Посольство в Рейкьявике потребовало извинений от исландского СМИ за оскорбление флага РФ

Фото: Angela to Roxel/imagebroker.com/Global Look Press

Рейкьявик, Исландия

Посольство РФ в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты «Фреттабладид» за оскорбление российского флага в одной из публикаций. Российские дипломаты в Telegram напомнили журналистам, что в Исландии действует уголовная ответственность за оскорбление иностранных государственных символов.

Дипмиссия указала «на интервью В. Гуннарссона с фотографией», на которой некто попирает ногами государственный флаг России. Подпись к снимку гласила, что якобы это новое применение российского флага украинцами.

Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и её государственной символике, — подчеркнули в посольстве.

Российские дипломаты ожидают, что от СМИ последуют официальные извинения, тем более что по местным законам за публичное оскорбление иностранных государственных символов нарушителям грозит лишение свободы.

Ранее стало известно, что девятиклассница из Томской области стала фигуранткой уголовного дела из-за надругательства над российским флагом. На маму девочки составили административный протокол за то, что не уследила за ребенком. По версии следствия, школьница из села Октябрьское сожгла флаг России, который висел на автобусной остановке.