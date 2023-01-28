Посольство России в Лондоне оценило договороспособность Запада Посольство РФ в Лондоне: заявления Джонсона вызывают сомнения в договороспособности Запада

Фото: Stephen Chung/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в Лондоне

Посольство РФ в Лондоне заявило, что слова бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что нормандский формат был «дипломатической имитацией», ставят под вопрос договороспособность политиков с Запада. Его заявлением подорвано доверие к данным ими обязательствам, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий дипмиссии.

О том, что нормандский формат переговоров по Украине был «дипломатической имитацией» Джонсон заявил украинским СМИ во время своего частного визита в Киев.

Откровения Б. Джонсона и других западных политиков ставят под вопрос принципиальную договороспособность наших оппонентов в Евро-Атлантике. Подрывают доверие к данному ими слову и к их готовности соблюдать взятые на себя обязательства, — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты отметили, что используемые «методы подлога, обмана и фальсификации» — или, как это назвал Джонсон, «имитации» — стали, видимо, «неотъемлемой частью внешнеполитического инструментария Запада». Однако именно такие имитации привели к тому, что в Донбассе появились тысячи жертв среди мирных жителей.

Ранее Борис Джонсон заявил, что процесс урегулирования конфликта в Донбассе, включавший Минские соглашения, «никуда не двигался». Политик отметил в этой связи, что санкции в отношении России следовало ввести еще в 2014 году. Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине работал с июня 2014 года. В группу по переговорам входили Россия, Украина, Германия и Франция.