Посольство России в Италии ответило картинкой на обвинения в шпионаже Посольство РФ в Италии опубликовало картинки в ответ на обвинения в шпионаже

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Посольство России в Италии опубликовало в своём Telegram-аккаунте картинки с персонажем «мсье Плохишем» художника Васи Ложкина в ответ на публикацию итальянской газеты La Repubblica, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию издания. Картинки сопровождены подписями: «если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, слишком много читаете газету «Репубблика» на русском и итальянском языках.

В материале итальянского издания, опубликованном накануне, говорится о якобы российской шпионке, которая поддерживала общение с офицерами НАТО и собирала информацию об Италии. Издание отмечает, что проводило собственное расследование предполагаемого дела совместно с другими международными изданиями.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала агента украинской разведки под псевдонимом Альпендорф, который подозревается в передаче данных об объектах Минобороны России, передает РИА Новости. Задержанный гражданин Украины проживал в Курске, дома у него обнаружили литературу по снайперской подготовке и партизанской войне, а также спецсредства, переданные разведкой.