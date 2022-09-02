Посольство России предостерегло США от введения потолка цен на нефть Посольство РФ в США: мы призываем Вашингтон воздержаться от принятия контрпродуктивных мер

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Посольство России в США призвало американские власти отказаться от «вредных» идей по введению ценового потолка на российскую нефть, которые сейчас активно продвигаются Вашингтоном, сообщается в Telegram-канале дипмиссии. Отмечается, что ограничивающие меры США имеют негативные последствия не только для мирового энергетического рынка, но и для простых жителей.

Создается до боли знакомая ситуация: коллективный Запад, одержимый целью «задушить» российскую экономику, вводит ограничивающие меры по торговле недорогими и в то же время высококачественными источниками энергии. Это, в свою очередь, приводит к дестабилизации мирового энергетического рынка. Потребители вынуждены пожинать «плоды» этого решения в виде повышения цен на бензин, электричество и другие необходимые для нормальной жизни товары, — говорится в заявлении.

По словам дипломатов, Вашингтон принимает меры по ограничению цен на российскую нефть «с серьезным лицом», чтобы добиться снижения выручки, которая поступит в российскую казну после ее продаж. Также в дипмиссии отмечают, что это может привести к дальнейшему обрушению рынка нефти, который сейчас с трудом восстанавливается после пандемии COVID-19.

В посольстве заключили, что Россия заслуженно имеет репутацию надежного экспортера высококачественных энергетических ресурсов и не станет продавать нефть в ущерб себе, и призвали Вашингтон изменить свое решение и воздержаться от принятия «контрпродуктивных инициатив». При этом дипломаты отметили, что Россия всегда открыта к сотрудничеству, но только «на взаимовыгодных условиях».

Ранее посольство России в Вашингтоне назвало публикацию Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян «проявлением ревности». Дипломаты пояснили, что зарубежная общественность больше доверяет российской прессе.