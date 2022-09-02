Посольство России отреагировало на заявление Госдепа США о Симоньян Посольство России: заявление Госдепа США о Симоньян является проявлением ревности

Фото: Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Посольство России в Вашингтоне назвало публикацию Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян «проявлением ревности». Дипломаты пояснили, что зарубежная общественность больше доверяет отечественной прессе. В посольстве добавили, что это очередной пример попытки очернить работу российских журналистов за правдивое освещение международных событий, пишет РИА Новости.

То, что этим занялся Госдеп — проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы, — заявили в дипмиссии.

Представители России посоветовали американским коллегам «набраться мужества и следовать провозглашаемым на Западе постулатам: о плюрализме мнений и важности их выражения».

Ранее Симоньян подала иск на Google в Арбитражный суд Москвы с требованием разблокировать ее канал на YouTube. В качестве компенсации главред готова получать от видеохостинга неустойку в размере 100 тысяч рублей с еженедельным удвоением. Также в суд подан аналогичный иск RT на Google, заседания по которому пройдут в октябре.