Посольство РФ направило ноту МИД Армении из-за антироссийских вбросов Посольство направило ноту в МИД Армении из-за обвинений в причастности РФ к взрыву в «Сурмалу»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики из-за вбросов с ложными обвинениями в адрес структур РФ в причастности к взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу». Ранее радикальная политическая группировка «Сасна црер» и ряд СМИ назвали Москву причастной к произошедшему. Некоторые армянские политики утверждали, что за взрывом могут стоять спецслужбы России, якобы даже заметен «почерк» ФСБ.

Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур. Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии, — говорится в обращении посольства.

Фото: Asatur Yesayants/XinHua/Global Look Press

14 августа на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» прогремел взрыв. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. Число погибших в результате взрыва возросло до 16. Глава МЧС страны Армен Памбухчян рассказал, что среди погибших есть ребенок и беременная женщина. Общее число пострадавших — 62 человека.

Памбухчян исключил версию террористического акта, поскольку видеозапись происшествия свидетельствует о начале небольшого возгорания, что говорит об отсутствии следов терроризма.

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека», и «нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека».

Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьеру Армении Николу Пашиняну, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском ТЦ.