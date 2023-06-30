Песков: посольство в Варшаве выяснит причины задержания хоккеиста из России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Посольство России будет выяснять обстоятельства задержания российского хоккеиста в Польше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, посольству сейчас тяжело работать в Варшаве в связи с «оголтелой русофобской позицией» польских властей. Более детальной информацией Москва сейчас не располагает, указал он.

Посольство будет сейчас все это выяснять, какие-то более подробные данные мы получим. Хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией, — сказал спикер Кремля.

30 июня генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро сообщил о задержании российского хоккеиста на территории польского государства. 28-летнего россиянина Максима С. обвинили в шпионаже. Спортсмен с гражданством РФ играл в Первой лиге Польши. Мужчина арестован на три месяца, ему предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки. Спортсмену грозит до 10 лет тюрьмы.

По информации Агентства внутренней безопасности, Максим С. живет в Польше с октября 2021 года, он искал критическую инфраструктуру в нескольких воеводствах.

В марте этого года глава польского МВД Мариуш Каминьский сообщил, что в стране задержаны девять иностранных граждан по обвинению в шпионаже в пользу России. По его словам, эти люди готовили диверсии на железной дороге с целью парализовать оказание военной помощи Украине.