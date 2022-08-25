Посольство РФ в Латвии подготовило ответные меры на снос памятников

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Посол России в Латвии Михаил Ванин сообщил, что посольство подготовило предложения по ответным мерам на снос советских памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. Эти меры носят как экономический, так и дипломатический характер, рассказал дипломат в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Мы свои соображения и предложения отправляем в Москву... (Меры носят) как дипломатический, так и экономический характер, — сказал Ванин.

На сегодняшний день, по словам дипломата, отношения России и Латвии сведены до «технических контактов».

В Риге 23 августа начались работы по демонтажу памятника Освободителям Риги. К вечеру были снесены три скульптуры советских солдат. На следующий день была демонтирована скульптура Родина-мать.

Российское посольство в Риге уже направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям Риги. Действия латвийских властей российские дипломаты назвали вероломными, а также заявили о праве России на ответные меры.