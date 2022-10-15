Посольство России в Берлине направило ноту в МИД Германии из-за вандализма Захарова: посольство РФ направило ноту в МИД Германии из-за отсутствия реакции на вандализм

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Посольство России в Германии

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Берлине направило в немецкое внешнеполитическое ведомство ноту протеста в связи с отсутствием «адекватной реакции» со стороны властей Германии на акты вандализма, совершенные 10 октября 2022 года против посольства РФ в Берлине и генконсульства во Франкфурте-на-Майне. Немецкие полицейские, как указала дипломат, не попытались воспрепятствовать злоумышленникам. По словам Захаровой, ни одного из вандалов не задержали.

Посольство России нотой заявило МИД ФРГ решительный протест по поводу этих враждебных акций, беспрепятственно осуществленных при фактическом бездеятельном попустительстве подразделений полиции, ответственных за недопущение подобных инцидентов, — гласит заявление Захаровой, опубликованное на сайте внешнеполитического ведомства России.

Дипломат отметила, что представители МИД РФ надеются на усиление охраны зданий генконсульства во Франкфурте-на-Майне и посольства в Берлине. Дальнейшее игнорирование подобных преступлений будет расценено как «недружественное решение», отметила Захарова.

Ранее стало известно, что злоумышленники облили красной краской фасад генконсульства России в Нью-Йорке. Зданию причинен значительный ущерб. Инцидент произошел ночью 30 сентября: один из вандалов разбрызгивал краску из пульверизатора, а второй снимал его действия на камеру.