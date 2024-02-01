Посольство РФ требует доступ к задержанному Овсянникову

Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Дмитрий Овсянников

Посольство РФ потребовало у Министерства иностранных дел Британии подтвердить информацию о задержании экс-главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, сообщили ТАСС в российской дипломатической миссии. Также дипломаты настаивают на том, чтобы к политику незамедлительно был предоставлен доступ в случае, если он содержится под стражей.

В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенцией 1965 года британские власти должны были безотлагательно уведомить посольство о задержании россиянина. Они этого не сделали. Поэтому сразу же после появления информации в местных СМИ посольство официально обратилось в Форин офис за подтверждением и соответствующими разъяснениями, — говорится в сообщении.

По словам дипломатов, посольство немедленно должно быть уведомлено о причинах и деталях ареста, а также о местонахождении и условиях содержания гражданина РФ. Россиянину необходимо предоставить переводчика и адвоката, а консульские сотрудники должны получить доступ и пообщаться с Овсянниковым. Все это, по словам сотрудников посольства, должно соблюдаться британской стороной в соответствии с подписанными конвенциями.

Ранее газета The Times ранее сообщила, что 22 января Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне. По данным Управления по борьбе с преступностью, причиной стало дело о нарушении санкций. Бывшего чиновника задержали в его доме в столице Великобритании. Мужчину обвиняют в нарушении рестрикций, отмывании денег и хранении «криминальных» средств. Рассмотрение дела Овсянникова Королевским судом Саутуорка назначено на 20 февраля.