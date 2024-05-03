Посольство РФ потребовало дать связь с задержанными в Финляндии россиянами Посольство РФ: в МИД Финляндии передали ноту для связи с задержанными россиянами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское посольство в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием незамедлительного установления связи консульских сотрудников с задержанными в Каяани гражданами РФ, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. По имеющейся информации, финское ведомство пока не отреагировало на запрос.

Посольство направило в МИД Финляндии ноту с требованием о незамедлительном установлении связи наших консульских сотрудников с российскими гражданами и последующем предоставлении к ним консульского доступа, — уточнили в посольстве.

Дипломаты также призвали финские власти предоставить сведения о задержанных гражданах РФ. Другой информации сотрудники консульства не сообщили.

Ранее издание Yle писало, что финская полиция требует арестовать трех россиян по подозрению в экспорте товаров двойного назначения. Речь идет о студентах профессионального колледжа Кайнуу. Отмечалось, что граждан РФ обвинили в нарушении санкционного законодательства города Каяани. Как пояснило издание, товары и технологии, которые задержанные якобы переправляли в другие страны, могли быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

До этого общество русскоязычных жителей Финляндии объявило, что собирает документы и консультируется с юристами, чтобы подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск и оспорить решение правительства о закрытии КПП на границе с Россией. В то же время финский Верховный административный суд отказал общественникам в рассмотрении апелляции на правительственное решение.