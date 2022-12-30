Посольство РФ отреагировало на сообщения о чеченцах на границе с Хорватией Посольство РФ в Сараево назвало спекуляциями сообщения о бегущих от мобилизации чеченцах

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Посольство РФ в Сараево назвало спекуляциями сообщения о бегущих от мобилизации чеченцах, застрявших на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией. В дипмиссии подчеркнули, что обращений от россиян в этой связи не поступало, передает РИА Новости.

Спекуляции западной прессы по данному сюжету посольство не комментирует. Внимательно следим за развитием ситуации. Обращений российских граждан в этой связи не поступало, — заявили в посольстве.

Ранее Telegram-канал «Чеченцы, диаспора, Европа» сообщил, что около 50 беженцев из Чечни застряли на границе Хорватии с Боснией и Герцеговиной. Авторы канала заявили со ссылкой на чеченцев, что они бежали из России, чтобы не подпасть под мобилизацию. «Чеченцы, диаспора, Европа» также отмечал, что хорватские пограничники отказываются пропускать беженцев на границе из-за внутренних разногласий с Боснией и Герцеговиной и угрожают депортировать их обратно в Россию.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план по мобилизации в республике перевыполнен на 254%. По его словам, желающих принять участие в СВО в республике много, каждый день в военкоматы приходят еще люди. Точную цифру мобилизованных в Чечне Кадыров не назвал.