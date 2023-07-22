Посольство РФ назвало ничтожными заверения США о кассетных бомбах Посольство РФ назвало ничтожными слова США об ответственном применении ВСУ кассетных бомб

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Посольство России в США назвало ничтожными заверения Вашингтона в том, что украинские военные будут применять кассетные боеприпасы избирательно и ответственно, передает РИА Новости. Комментируя гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева от разрыва кластерного суббоеприпаса, в дипмиссии подчеркнули, что затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан лежат на совести США. В посольстве убеждены, что применение Киевом таких снарядов свидетельствует о потере Соединенными Штатами контроля над своими марионетками.

Американские чиновники заверяли мировую общественность, что украинцы будут использовать данные средства «избирательно и ответственно». Ничтожность этих слов очевидна всем. Применение киевским режимом оружия кассетного типа по гражданскому населению подтверждает: Вашингтон теряет контроль над своими марионетками, — сообщили в дипмиссии.

В Минобороны РФ ранее подтвердили, что Журавлев погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, когда группа журналистов попала под огонь ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки. Были ранены еще три журналиста, сейчас их жизни ничего не угрожает. При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, приняв решение передать Украине кассетные боеприпасы, Вашингтон переступил все моральные красные линии.