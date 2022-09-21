Посольство подтвердило гибель россиян при крушении вертолета в Турции

Фото: Walter G. Allgöwer/Global Look Press

В посольстве России в Анкаре подтвердили информацию о том, что при крушении в Турции российского вертолета погибли граждане России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления дипломатов. Отмечается, что среди россиян двое погибли и трое пострадали.

С сожалением вынуждены сообщить, что в результате крушения вертолета в провинции Денизли погибли два российских гражданина — инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков, пострадали еще трое российских граждан — пилот Илья Ивесенко, 2-й пилот Егор Турков и техник Георгий Онучин, — сообщили в посольстве.

Ранее стало известно, что в турецком Денизли разбился тушивший лесные пожары в Мармарисе российский вертолет. Предварительно сообщалось о двух россиянах на борту и трех погибших.