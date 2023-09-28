Посол заявил, что Россия может открыть дело из-за скандала в Канаде Посол Степанов: Москва может завести дело из-за чествования нациста в Канаде

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Владимир Зеленский и Джастин Трюдо

Россия после инцидента с чествованием эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады может открыть уголовное дело и направить запрос на его экстрадицию, говорится в заявлении посла РФ в Оттаве Олега Степанова, размещенном в соцсети Twitter (X). Дипломат уточнил, что сейчас история с нацистом изучается.

Россия изучает историю с Хункой. Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции, — отметил посол.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее извинился за чествование Ярослава Хунки, служившего в дивизии «Галиция». Он заявил, что готов принести извинения перед всем миром. Премьер также назвал произошедшее «чудовищным надругательством» над памятью жертв холокоста и других людей, пострадавших от действий нацистов.

Ранее Джастин Трюдо под давлением оппозиции признал, что направил через дипломатические каналы извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с чествованием украинского нациста. При этом он отказался признать персональную вину за инцидент. Трюдо прежде избегал прямого ответа на вопрос об Украине, утверждая, что канадские власти «за последние несколько дней» неоднократно выражали солидарность с Зеленским.