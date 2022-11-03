Посол в Лондоне заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие Посол в Лондоне Келин: Россия следует принципу неприменения ядерного оружия

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие. Войны с таким оружие просто не должно быть, отметил он в эфире телеканала Sky News.

Ядерная война не может быть выиграна, и она никогда не должна вестись. И мы твердо придерживаемся этого принципа, — подчеркнул дипломат.

Он назвал спекуляциями заявления о том, что Москва якобы способна применить тактическое ядерное оружие на Украине. По словам Келина, Россия использовать таоке оружие не собирается и у мира «есть все гарантии» этого.

Ранее Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление с призывом к ядерной «пятерке» продемонстрировать готовность не допустить столкновения ядерных держав и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга. Из заявления следует, что Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны.