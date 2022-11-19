Посол в Гааге указал на схожесть реакции на инцидент в Польше и MH17 Посол в Гааге Шульгин указал на сходство в вердикте по MH17 и реакции на инцидент в Польше

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил о сходстве ситуации с вердиктом суда по MH17 и реакцией Запада на ракетный инцидент в Польше. Всегда во всем винят Россию, отметил он в эфире «Соловьев Live».

Ситуация сейчас выглядит аналогично тому, что мы наблюдаем в связи вот с этой провокацией с ракетой, которая упала на территории Польши. Украинцы по определению вне всяких подозрений, судить-рядить у голландцев никакого желания нет... Все равно Россия во всем виновата. Нас всегда во всем винят, — подчеркнул посол.

Шульгин добавил, что у Москвы имелись вопросы к совместной следственной группе (ССГ) по MH17, которая, как он считает, работала «под дудку украинцев». ССГ получала от украинцев лишь те материалы, которые были выгодны Киеву. Так от Украины пытались отвести любые подозрения, указал дипломат.

Он также назвал ход расследования односторонним, предвзятым и тенденциозным. По его словам, имеются признаки того, что судьи хотели «подогнать вердикт под заранее определенную версию».

Ранее министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России из-за реакции Москвы на вердикт Окружного суда Гааги по делу катастрофы рейса MH17 в Донецкой области. В ведомстве назвали ответ властей РФ на вердикт гаагского суда крайне одиозным и отдаленным от реальности.