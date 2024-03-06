Посол России заявил о вовлеченности Германии в конфликт на Украине Посол РФ: утечка из бундесвера говорит о вовлеченности ФРГ в конфликт на Украине

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Сергей Нечаев

Ситуация вокруг утечки разговора немецких военных с обсуждением возможности ракетного удара по Крымскому мосту говорит о вовлеченности Германии в конфликт на Украине, заявил ТАСС посол России в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, любое планирование ударов по объектам гражданской инфраструктуры в РФ является участием в подготовке террористического акта.

[Рассматриваю ситуацию вокруг утечки] как очередное свидетельство плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт. Тем более что эта тема накладывается на крайне агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в Германии на высоком политическом уровне, — заявил Нечаев.

Дипломат назвал крайне тревожным сигналом публичные призывы некоторых немецких политиков готовиться к войне с Россией. По его словам, в германском обществе не все разделяют такой подход, поскольку понимают последствия возможной эскалации.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал причиной утечки разговора немецких военных личную ошибку одного из участников беседы. По словам главы МО ФРГ, переговоры были перехвачены из-за того, что один из собеседников, находившийся в Сингапуре, подключился по незащищенной связи.