Объявление Оттавы об очередном пакете помощи для Украины выглядит нелепым, заявил посол России в Канаде Олег Степанов. Это смешно на фоне внутренних проблем Канады, отметил дипломат в беседе с РИА Новости.
Кабинет [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо, направляющий деньги на разжигание конфликта и поддержку нелегитимного режима за тысячи километров от Канады, выглядит нелепо. Смешно, в частности, на фоне всех внутренних проблем Канады, — подчеркнул посол.
Так Степанов отреагировал на заявление министра обороны Канады Аниты Ананд, рассказавшей о закупке Оттавой у Вашингтона зенитно-ракетного комплекса NASAMS для нужд Киева.
Ранее журналист Марк Галеотти в статье для The Times заявил, что Украина использует помощь Запада нерационально. Обозреватель привел в качестве примера использование американской ракеты NASAMS, которая стоит $1 млн, против беспилотника Shahed стоимостью около $20 тыс.