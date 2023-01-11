Посол России в Оттаве назвал помощь Канады Украине «нелепой» Посол России Степанов: помощь Канады Украине «нелепа» на фоне внутренних проблем страны

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Олег Степанов

Объявление Оттавы об очередном пакете помощи для Украины выглядит нелепым, заявил посол России в Канаде Олег Степанов. Это смешно на фоне внутренних проблем Канады, отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Кабинет [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо, направляющий деньги на разжигание конфликта и поддержку нелегитимного режима за тысячи километров от Канады, выглядит нелепо. Смешно, в частности, на фоне всех внутренних проблем Канады, — подчеркнул посол.

Так Степанов отреагировал на заявление министра обороны Канады Аниты Ананд, рассказавшей о закупке Оттавой у Вашингтона зенитно-ракетного комплекса NASAMS для нужд Киева.

Ранее журналист Марк Галеотти в статье для The Times заявил, что Украина использует помощь Запада нерационально. Обозреватель привел в качестве примера использование американской ракеты NASAMS, которая стоит $1 млн, против беспилотника Shahed стоимостью около $20 тыс.