Посол России в Армении оценил отношения двух стран Посол в Армении Копыркин: отношения Москвы и Еревана преодолеют испытания на прочность

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Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил, что отношения Армении и России с честью преодолеют испытания на прочность. Его слова, которые приводит РИА Новости, прозвучали в ходе XIV Страновой конференции российских соотечественников в Армении. Дипломат также отметил, что позиция соотечественников по спецоперации на Украине утверждает «нерушимость Русского мира» и единство РФ и зарубежной диаспоры.

В этот непростой для всех нас период отношения между Арменией и Россией проходят испытания на прочность, и я убежден, что это испытание, несмотря ни на какие преграды, страны преодолеют с честью. Мы ценим ту позицию, которой наши соотечественники придерживаются после начала специальной военной операции на Украине. Ваша позиция, безусловно, утверждает нерушимость Русского мира, единства России и зарубежной диаспоры, — сказал Копыркин.

Заместитель руководителя представительства Русского дома Виктория Дерипаско в свою очередь отметила, что Россотрудничество, несмотря на непростые условия современности, по-прежнему уделяет пристальное внимание жизни соотечественников.

Только за неполный 2022 год представительством Россотрудничества почти на 70% реализованы мероприятия по поддержке соотечественников по линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом в Армении, — сообщила Дерипаско.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Совета глав стран СНГ в Астане пригласил лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу в РФ. Он подчеркнул, что Москва всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе.