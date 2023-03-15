Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, вызванный в Госдеп США, отверг все обвинения против российских ВВС касательно сбитого в Черном море американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9. Он добавил, что озвучил озабоченность Москвы по действиям США в регионе.

Вчера я был приглашен в Госдепартамент, где провел тридцатиминутную беседу с заместителем госсекретаря Карен Донфрид. Причем 15 минут мы говорили непосредственно по данному сюжету и 15 минут — о российских озабоченностях в отношении различных аспектов деятельности США, — заявил дипломат.