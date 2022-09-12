Посол России предупредил ФРГ о пересечении красной черты Посол России в Берлине Нечаев: Германия пересекла красную черту, поставляя оружие Украине

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Сергей Нечаев

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, когда стала поставлять Украине летальное вооружение собственного производства. Германия не должна была переступать черту, отметил он в беседе с «Известиями».

В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, — подчеркнул посол.

Он назвал накачку Киева оружием путем в никуда, только затягивающим конфликт и увеличивающим количество жертв. Из-за того, что Берлин согласился с требованиями «англосаксонских союзников по НАТО», и пошел на поставки оружия, процесс послевоенного примирения народов России и Германии в настоящее время, по сути, «подвергается эрозии», уточнил Нечаев.

Ранее стало известно, что Сергей Нечаев заявил: Германия в одностороннем порядке обрушила уникальные взаимовыгодные двусторонние отношения с Россией, которые выстраивались на партнерской основе последние десятилетия. И смены официальной риторики правительства пока не наблюдается, отметил он. По словам дипломата, стратегия Берлина в отношении России носит агрессивный характер.