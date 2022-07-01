Парижу предложили переименовать оружие для Киева в честь императора-деспота Посол России Мешков предложил переименовать переданные Украине французские САУ «Цезарь» в «Нерон»

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Необходимо сменить название вооружения, которое Франция продолжает поставлять Украине, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ во Франции Алексей Мешков. По его словам, САУ «Цезарь», якобы предназначенные для защиты мирного населения, следовало бы переименовать в «Нерон», поскольку их жертвами становится мирное население Донбасса.

Пора бы переименовать французские «Цезари» в «Неронов», потому что они <...> бьют по мирному населению, убивают женщин, детей, разрушают города ДНР и ЛНР, — пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожила самоходные гаубицы «Цезарь» французского производства на острове Кубанский. До этого президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что Париж направит Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки «Цезарь», не уточнив, какое именно количество этой техники будет поставлено Киеву. По его словам, это решение было принято совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Нерон — один из самых известных римских императоров, возглавлявший государство с 54 до 68 годов нашей эры. Деспот, жестокий убийца и непримиримый тиран в последние годы жизни с одной стороны, с другой — человек искусства, поэт и реформатор. Нерон приговорил к смерти собственную мать, одного из главных христианских апостолов Петра и тысячи других людей. Вместе с тем император внес немалый вклад в развитие архитектуры Рима, восстанавливая Вечный город после пожара 64 года. Согласно классической историографии, Нерон был инициатором этого бедствия, но многие современные историки опровергают этот факт.