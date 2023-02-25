Польша назвала условия перед принятием десятого пакета санкций ЕС Посол Польши Садось: Варшава примет 10-й пакет санкций против РФ с шестью условиями

Фото: Alexey Vitvitsky/XinHua/Global Look Press

Варшава, Польша

Посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Варшава согласилась на принятие 10-го пакета санкций в отношении России, выставив ряд условий. По его словам, которые приводит РИА Новости, первым и главным является рассмотрение Еврокомиссией вопроса о незаконной депортации украинских детей в Россию.

Вторым вопросом он назвал срочное начало работы над пакетом санкций против Белоруссии, который в Варшаве хотели бы принять до 27 февраля. По словам дипломата, третьим условием является немедленное начало работы над санкциями против атомной сфере России.

Четвертым требованием, отметил Садось, признаны санкции в отношении российских алмазов, а пятым — создание Еврокомиссией механизма, осуществляющего мониторинг и подготавливающего ежеквартальный отчет по диверсификации импорта из РФ синтетического каучука странами ЕС.

Дипломат указал на шестое условие. По его словам, им считается начало работы Еврокомиссии над введением санкций против российских «пропагандистов». В списке Варшавы значатся более 150 имен, которых надо срочно включить в ограничительные списки.