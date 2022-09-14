Посол России отправится в Баку и Ереван для работы над мирным договором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Город Баку

Посол МИД РФ по особым поручениям Игорь Ховаев в сентябре отправится в Азербайджан и Армению с целью продолжения работы над мирным договором, передает РИА Новости со ссылкой на директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дениса Гончара. Он добавил, что обе страны пребывают только в начале пути к примирению, для достижения результатов потребуется время. Дипломат также заверил, что Москва намерена продолжать оказывать им помощь в реализации договоренностей.

Тема подготовки мирного договора занимает важное место в наших усилиях по содействию армяно-азербайджанской нормализации. Востребованность соответствующей российской помощи нам подтвердили и в Баку, и в Ереване. Разумеется, для нас это не вопрос саморекламы, а огромная ответственность, — заявил Гончар.

Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров наделил посла Ховаева функциями спецпредставителя по вопросам содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном с целью придать усилиям Москвы системный характер.

13 сентября было созвано срочное заседания ОДКБ по просьбе армянской стороны на тему конфликта сложившейся ситуации на границе Армении и Азербайджана. Был предложен ряд действий для урегулирования сложившейся ситуации между двумя странами. В рамках этих действий было предложено направить генсека организации на границу Армении и Азербайджана, а также создать рабочую группу для анализа ситуации.