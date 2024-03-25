Посол России объяснил, почему проигнорировал приглашение в МИД Польши Посол Андреев: визит в МИД Польши не имел смысла

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Посол России в Польше Сергей Андреев

Посол России в Польше Сергей Андреев не видел смысла в посещении МИД Польши, куда его пригласили по «ракетному инциденту». Дипломат заявил РИА Новости, что не захотел беседовать на эту тему без доказательств.

Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский сообщил, что Министерство иностранных дел вызвало российского посла Сергея Андреева, но дипломат так и не явился в ведомство. Причиной вызова главы дипмиссии РФ стал инцидент с ракетой, которая, согласно версии польской стороны, нарушила воздушное пространство страны.

Как полагают представители польского командования, в воздушное пространство страны вошла именно российская ракета. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. По информации Варшавы, снаряд находился в небе над территорией Польши всего 39 секунд.

Это не первое подобное заявление военного руководства Польши. Так, 29 декабря 2023 года в польской армии известили, что в воздушное пространство страны со стороны Украины вошел «воздушный объект», который сопровождался средствами противовоздушной обороны, а после исчез с радаров. В тот же день начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что ракета была российской.