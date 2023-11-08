Посол России обвинил США в обходе групповых ограничений ДОВСЕ Посол Антонов: США не планировали диалога с Россией по коллективной безопасности

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США не планировали участвовать в конструктивном диалоге с Россией относительно коллективной безопасности, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в Telegram-канале дипломатического представительства. Он добавил, что Вашингтон открыто игнорировал ограничения, установленные в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Разговор по существу в планы Вашингтона не входил. Здесь уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО, открыто обходя групповые ограничения ДОВСЕ, и, наконец, ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев, — заявил Антонов.

Посол также подчеркнул, что в подобных условиях сохранение формального участия России в ДОВСЕ было неприемлемо с точки зрения национальных интересов России. Решение о выходе из договора, по его мнению, отправляет четкий сигнал, что попытки установить военную безопасность в Европе без учета интересов Москвы обречены на провал. По мнению Антонова, Соединенные Штаты и их союзники должны переоценить свои возможности и подходы.

Ранее МИД РФ сообщил, что процедура выхода России из ДОВСЕ завершена. Документ прекратил свое существование для Москвы, подчеркнули в ведомстве. В МИД также отметили, что Россия прощается с договором «без сожаления», однако полученный при его создании и выполнении опыт будет использоваться в будущем.