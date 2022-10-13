Посол во Франции назвал условия признания ЕС новых территорий России Посол во Франции Мешков: Европа признает новые территории России лишь с разрешения США

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Алексей Мешков

Европа признает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, если получит на это разрешение из Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков. Комментируя заявление французского президента Эммануэля Макрона о непризнании новых областей, он заявил, что в ситуацию, подобную недавнему референдуму, некогда попала сама Франция.

Мешков напомнил о референдуме о независимости от Франции, проходившем в 1974 году на Коморских островах. После того как на одном из островов — Майотте — большинство жителей проголосовало за то, чтобы остаться в составе Франции, страна присоединила этот остров, несмотря на резолюции о деколонизации Майотты, в том числе принятые Генассамблеей ООН.

Не европейцам решать, признавать им эти регионы или не признавать. Если «старший брат» им разрешит — они признают, — сказал Мешков.

Ранее президент Франции в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал незаконным присоединение четырех новых регионов к Российской Федерации. Макрон подчеркнул, что Париж будет помогать Украине в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности.