Посол РФ в Японии объяснил, почему Москва не откажется от ядерного оружия Посол РФ в Японии Галузин: отказ от ядерного оружия резко ослабит безопасность страны

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Посол России в Японии Михаил Галузин

Если Россия немедленно откажется от ядерного оружия, то это существенно ослабит ее безопасность в условиях нарастания внешних угроз, заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин на круглом столе по теме ядерного разоружения в Хиросиме. Такой шаг может обострить риск военного столкновения с Западом, цитирует дипломата ТАСС.

В этих условиях [вполне конкретных внешних угроз] немедленный отказ от ядерного оружия резко ослабил бы безопасность нашей страны и обострил риски масштабного военного столкновения с Западом, не желающим признавать наши коренные интересы безопасности, — сказал Галузин.

Дипломат подчеркнул, что Москва считает, что шаги «в столь чувствительной сфере» не должны подорвать «глобальную стабильность» и усугубить «международную разобщенность».

Тем не менее Галузин отметил, что Россия разделяет приверженность цели достижения безъядерного мира. По мнению посла, добиться реального прогресса по вопросу ядерного разоружения возможно только выверенными поэтапными мерами, в основу которых должен лечь принцип равной и неделимой безопасности.

Заявления Запада о якобы недостаточной транспарентности ядерного арсенала России Галузин считает «лукавыми». По его мнению, каждое государство проводит тщательный мониторинг открытости этих данных и руководствуется собственными интересами национальной безопасности. Дипломат добавил, что США «не торопятся» раскрывать некоторые данные о своем арсенале, подразумевая информацию о количестве ядерных бомб, размещенных Вашингтоном в Европе, а также о числе крылатых ракет «Томагавк», загруженных в пусковые установки Мк-41 на американских боевых кораблях.

Ранее Минобороны России запустило центр регистрации ядерных взрывов на планете. Круглосуточное дежурство специалистов началось 4 июля 2022 года, они будут контролировать и фиксировать данные об инцидентах на Земле.