Посол РФ в Турции: история с выселением детей из отеля может повториться

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью ТАСС рассказал, что ситуация с выселением российских детей из отеля в Анталье может повториться. По его словам, это связано с системными проблемами.

К сожалению, вынужден признать: у меня нет полной уверенности в том, что подобного рода безобразия со спящими на асфальте детьми больше не повторятся. Очень боюсь накаркать, но совсем не исключаю, что нас ждут новые истории подобного рода, поскольку те проблемы, которые выявились в этой истории с детьми, носят, как представляется, системный характер, — сказал Ерхов.

Дипломат счел везением то, что детей удалось вернуть домой без серьезных осложнений. При этом он отметил, что в госпиталь пришлось сопроводить только одну девочку, ей удалось быстро оказать помощь.

Ерхов отметил, что ситуация вынуждает найти ответы на вопросы о том, что подразумевается под понятием «детский лагерь» в контексте деятельности фирм, какими документами должно регулироваться функционирование подобного рода учреждений, кто едет сопровождающими лицами, существуют ли установленные требования по медицинским показаниям, кто такие вожатые, которые должны нести ответственность за безопасность, здоровье и жизнь детей. По словам дипломата, некоторые педагоги при появлении трудностей исчезли. Ерхов рассказал и о вожатых, которые лгали консульским работникам.

По словам дипломата, такие лагеря для российских детей представляют собой расселение в трехзвездочной гостинице по номерам вместительностью до четырех человек. По его словам, распорядок дня в таких учреждениях менялся регулярно, а контроль за детьми был, скорее, условный, экскурсии проводились спонтанно и зачастую за дополнительные деньги.

После ночного выселения из отеля в Турции 90 российских детей Пресненский межрайонный следственный отдел Следственного управления по Центральному административному округу ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

12 августа все дети, пострадавшие от халатных действий туроператора «Колибри-тур» во время отдыха в Турции, успешно прибыли в Россию. Дети были доставлены из Кемера в Москву и Санкт-Петербург.