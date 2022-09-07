Посол РФ в КНР не увидел предпосылок для формирования военного союза Китая Посол России в КНР: на Западе пытаются затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга

Фото: Артем Иванов/ТАСС

Посол России в Китае Андрей Денисов

Посол России в Китайской Народной Республике (КНР) Андрей Денисов не увидел предпосылок для формирования военного союза Москвы и Пекина, сообщает ТАСС со ссылкой на слова дипломата. По сообщению дипломата, на Западе прилагают усилия, чтобы сплотить Россию и Китай.

Глядя на то, что происходит в мире, поневоле задаешься вопросом о том, зачем западные «партнеры» прилагают такие неимоверные усилия для того, чтобы затолкнуть Россию и Китай в объятия друг друга. Я, конечно, немножко утрирую, скажем так, радикализирую, но на самом деле такое ощущение есть, — сказал Денисов.

По словам дипломата, руководители двух стран неоднократно подчеркивали, что к военному союзу России и КНР не стремятся. При этом, отметил Денисов, страны имеют одинаковый взгляд на политику «уважаемых» и «неуважаемых» партнеров на Западе и стремятся поддерживать друг друга в ООН при голосовании в Совете безопасности.

Ранее сообщалось, что председатель Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу отправится в Россию в первой половине текущего месяца с официальным визитом. Спикер парламента Китая примет участие в Восточном экономическом форуме, который начнется 5 сентября во Владивостоке. После участия в ВЭФ председатель ПК ВСНП Китая отправится в том числе в Южную Корею.