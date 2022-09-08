Посол РФ в Канаде оценил призывы удержать турбины для «Северного потока» Посол России в Канаде Степанов: призывы удержать турбины для «Северного потока» абсурдны

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что призывы «Канадского украинского конгресса» (Ukrainian Canadian Congress, внесен Минюстом в перечень нежелательных организаций) к властям страны о высылке российских дипломатов и удержании турбин для «Северного потока» являются абсурдными. Более того, они противоречат интересам канадцев, отметил он в беседе с РИА Новости.

«Канадский украинский конгресс», в котором главенствующую роль играют потомки нацистских приспешников, пытается приватизировать канадскую внешнюю политику, направляет ее в иррациональное русло, что, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Канады и ее народа, — подчеркнул дипломат.

Представители «конгресса» ранее призывали Оттаву к высылке из страны российских дипломатов, аргументировав предложение тем, что они якобы угрожают безопасности Канады. Вторым требованием было удержание турбин для «Северного потока», находящихся на обслуживании в Канаде.

Ранее стало известно, что вице-премьер России Александр Новак заявил: прекращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток» связано исключительно с санкционной политикой стран Евросоюза. Он напомнил, что одна из турбин для «Северного потока» по-прежнему находится в Германии, и для ее эксплуатации ремонт должен соответствовать контракту.