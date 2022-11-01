Посол РФ в Армении высказал мнение о будущем Карабаха Посол России в Армении предложил оставить вопрос о статусе Карабаха следующим поколениям

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Сергей Копыркин

Посол России в Армении Сергей Копыркин предположил, что вопрос о статусе Карабаха следует оставить следующим поколениям, заявив об этом в рамках «Примаковских чтений» в Ереване. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», весь комплекс урегулирования должен быть продуктом договоренностей между Арменией и Азербайджаном.

Могу повторить то, что заявлялось неоднократно российским руководством. На наш взгляд, вопрос статуса <...> Карабаха <...> следовало бы оставить следующим поколениям, когда будет сформировано условие для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса, — сказал Копыркин.

Ранее Кремль опубликовал трехсторонний документ, принятый президентом России Владимиром Путиным, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по итогам саммита в Сочи. В документе подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе, а также подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей ради нормализации азербайд­жано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа.

Стороны также подтвердили намерение приложить дополнительные усилия по решению остающихся задач, включая гуманитарные вопросы. Отдельно отмечена договоренность воздерживаться от применения силы или ее угрозы и обсуждать и решать все проблемы исключительно «на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ» в соответствии с декларацией от 1991 года.