Посол РФ в Турции дал совет российским туристам Посол РФ Ерхов призвал российских туристов страховаться в Турции

Фото: МИД РФ

Посол России в Турции Алексей Ерхов

Посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости призвал российских туристов страховаться в республике, так как, по его словам, не стоит «испытывать судьбу». Кроме того, он посоветовал соблюдать местные законы.

Позаботьтесь о себе, купите хотя бы самую простую страховку. <...> Во-первых, страхуйтесь. Кто знает, что с вами случится? Во-вторых, попросту говоря, не нарывайтесь сами. И в России можно легко «огрести», но здесь вы не у себя дома, — заявил он.

В качестве примера он привел случай с мужчиной, который приехал без всякой страховки. Через несколько дней здесь у него диагностировали печеночную кому, цирроз печени и гепатит С. При этом счет за медицинские услуги, который вынуждены оплачивать родственники, буквально астрономический, к тому же с каждым днем увеличивается.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь в разговоре с NEWS.ru развеяла миф об очень низкой стоимости отдыха в Турции. Она отметила, что отпуск в республике при перелете бизнес-классом и аренде виллы с личными поваром и консьержем может обойтись в 24 млн рублей за 10 дней.

Ранее Ансталь говорила, что введение платы в €25 за посещение мечети Айя-София в Стамбуле не сильно повлияет на стоимость путевок в Турцию. Она подчеркнула, что пакетные туры редко включают в себя экскурсии.