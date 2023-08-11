Посол РФ предупредил об угрозе третьей мировой войны Келин: поставками оружия Киеву Запад может перешагнуть грань третьей мировой

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Андрей Келин

Запад, накачивая Украину вооружением, может перешагнуть тонкую грань конфликта, что может привести к началу третьей мировой войны, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News. По его словам, Россия в определенной степени уже воюет с коллективным Западом.

Но здесь есть тонкая грань, которую может Запад перешагнуть, и это очень опасно. Поэтому, конечно же, нельзя допускать эскалации, нельзя допускать втягивания в третью мировую войну, – отметил дипломат.

Келин призвал страны Запада остановиться с поставками оружия Киеву и «занять реалистичную позицию», поскольку избранная ими стратегия, как он считает, является ошибочной. Посол отметил, что смена тона разговора со стороны России будет возможной, если Запад осознает неправильность своей позиции, и этот момент уже приближается.

Дипломат добавил, что избранная Европой и США линия в отношении Киева сыграет немаловажную роль в урегулировании конфликта. Он напомнил, что сейчас все больше американцев не поддерживают поставки Украине вооружений, однако Вашингтон пока не может ее бросить.

Это как огромный корабль, который шел определенным курсом. Развернуть его теперь довольно трудно, – считает дипломат.

Келин указал на то, что политическая ситуация в мире может измениться после грядущих в США и ЕС выборов.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что странам Запада не удастся склонить Киев к мирному урегулированию конфликта с Москвой. По его словам, даже если поставки оружия и денег на Украину будут ограничены, это не остановит народ страны на пути к победе. При этом он признал, что для достижения победы украинским военным нужно как можно больше оружия и боеприпасов.