Посол РФ оценил отказ США осудить появление нациста в парламенте Канады Антонов назвал циничной реакцию США на появление нациста в парламенте Канады

Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Анатолий Антонов

Отказ американского Госдепа осудить чествование в парламенте Канады нациста, служившего в дивизии СС «Галичина», циничен и оскорбляет память погибших в годы Второй мировой войны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии. По его словам, нежелание критиковать этот возмутительный инцидент показывает реальное отношение властей США к трагическому наследию XX века.

Отказ осудить неонацистские выпады в канадском парламенте — осквернение памяти миллионов простых людей, погибших в годы Второй мировой войны, — отметил посол.

Антонов напомнил, что Белый дом держит в центре внимания правочеловеческую тематику и борьбу с антисемитизмом. Однако, когда эсэсовец появился в высшем законодательном органе Канады, реакция пресс-секретаря Госдепа оказалась невнятной.

Посол предположил, что неслучайно дипломатам из российского посольства в Вашингтоне не разрешают провести церемонию возложения венков на Арлингтонском кладбище — мероприятие может напомнить о совместной борьбе солдат СССР и США с нацизмом.

Ранее в ООН заявили, что выступают против чествования любых лиц, принимавших участие в нацистской деятельности. Так официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на участие нациста Ярослава Хунки в заседании парламента Канады. Он добавил, что спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека.