Евгений Бугров

Посол РФ оценил отказ США осудить появление нациста в парламенте Канады Антонов назвал циничной реакцию США на появление нациста в парламенте Канады

26 сентября 2023 в 06:44

Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Анатолий Антонов