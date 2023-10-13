Посол РФ обвинил США в разрушении правил многосторонней торговли Посол Антонов: США разрушили правила и принципы многосторонней торговли

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США своими санкционными выпадами разрушают правила и принципы многосторонней торговли, которые выстраивались годами, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, которые приводит пресс-служба диппредставительства, в Москве «давно поняли, что лозунги о свободном рынке для Штатов — пустой звук».

Поражает маниакальное стремление, с которым здесь пытаются наказать нашу страну. Разрушаются выстраиваемые годами правила и принципы многосторонней торговли. <...> Эти громкие тезисы используются Соединенными Штатами исключительно для продвижения интересов американского бизнеса. Навязывания партнерам невыгодных коммерческих условий и выкачивания ресурсов из развивающихся стран, — сказал дипломат.

Он добавил, что провоцирование Вашингтоном новых дисбалансов на сырьевых площадках вызывает недоумение. В том случае, если американцам не удается выиграть в честной конкуренции, «в ход идет весь арсенал вмешательств в функционирование», а также «оказывается неприкрытое давление на дружественные России государства», подчеркнул Антонов.

Ранее российский посол заявил, что американские власти замедляют процесс вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и продолжают поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру. Он выразил это мнение в ответ на критику позиции России по ДВЗЯИ со стороны Госдепартамента.

Кроме того, по мнению Антонова, конфликт на Украине может быть прекращен легко и быстро, если Вашингтон перестанет оказывать военную помощь Киеву. Таким образом он прокомментировал анонсированную Пентагоном очередную поставку оружия ВСУ.