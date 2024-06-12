Посол рассказал об угрозах в адрес российских дипломатов в США Антонов: российским дипломатам в США ежедневно поступают сообщения с угрозами

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Российские дипломаты в США практически ежедневно подвергаются угрозам, заявил глава посольства РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает пресс-служба диппредставительства. По его словам, проблема касается как рядовых послов, так и руководства.

Могу подтвердить, что сообщения с угрозами в адрес, например, российского посольства поступают практически ежедневно. Причем не только руководству, но и рядовым дипломатам, — подчеркнул Антонов.

При этом американские власти своей «русофобской политикой» этому только способствуют, добавил дипломат. Во избежание подобных случаев со стороны Белого дома ничего не делается, несмотря на очевидные риски, констатировал он.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в 2018 году на сессии комитета ООН по информации к российскому дипломату, заместителю директора ДИП Максиму Буякевичу якобы подошли люди в камуфляже, представившиеся как «ветераны АТО» и «знакомые снайперы с Юго-Востока Украины», и угрожали ему расправой. Она призвала внимательнее относиться к мероприятиям, которые «заканчиваются угрозами».

Кроме того, Захарова обратила внимание, что Россия ответит на запрет властей Польши на передвижение по стране для российских дипломатов аналогичными мерами. Действия Варшавы расцениваются Москвой как попытка осложнить работу послов из РФ, резюмировала представитель МИД.