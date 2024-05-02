Посол РФ отреагировал на обвинения США в применении химоружия на Украине Посол Антонов назвал одиозными обвинения в адрес России о применении химоружия

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Обвинения США в адрес России в применении химического оружия на Украине одиозны и безосновательны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, которые приводит пресс-служба российской дипломатической миссии, Белый дом пытается запугать партнеров России и перекрыть каналы внешнеторгового сотрудничества. Так дипломат прокомментировал новый пакет антироссийских санкций Вашингтона.

В категорию «безальтернативных» шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия, — сказал дипломат.

Антонов назвал решение США ввести новые санкции против России «образчиком продолжения многочисленных русофобских действий». По его словам, своими «нелегитимными ухищрениями» Вашингтон отталкивает от себя другие государства.

Минфин США объявил о новых санкциях против России 1 мая. Всего в санкционный список были внесены 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с РФ, а также 16 судов. Кроме того, рестрикции коснулись компаний из КНР и Турции, а также трех предприятий из ОАЭ.

В число подпавших под санкции компаний также вошли автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод по производству электроники «Протон», казанский завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм», компании группы «Сибантрацит», Ярославский моторный завод и другие российские предприятия.

Госдепартамент США заявил, что санкции, введенные 1 мая против России, направлены на подрыв энергетики РФ. В опубликованном сообщении подчеркивалось, что рестрикции должны помешать проекту «Арктик СПГ — 2».