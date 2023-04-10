Посол обвинил ФРГ в пересечении всех красных линий Посол России в Германии Нечаев: Берлин накачивает ВСУ смертоносным оружием

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Нечаев

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Берлин позволил себе пересечение всех красных линий. В стремлении нанести Москве «стратегическое поражение» Германия поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) смертоносные системы вооружений, отметил он интервью «Известиям».

Номенклатура поставляемых Украине германских вооружений непрерывно расширяется. От поставок касок Берлин перешел к накачиванию киевского режима современными смертоносными системами вооружений, включая тяжелые боевые танки, гаубицы, РСЗО, ЗСУ. Создаются логистические и сервисные центры по их ремонту и техобслуживанию в третьих странах, — рассказал дипломат.

Нечаев также отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего о риске отправки Западом войск на Украину. Дипломат усомнился, что Берлин присоединится к такой инициативе. По его словам, вряд ли ее поддержат немецкие избиратели, да и воевать «проще чужими руками».

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что присутствие немецких войск на Украине является красной линией, которую нельзя пересекать, важно всегда сохранять эту границу. По его словам, Германия балансирует, оказывая помощь Украине. Министр не исключил, что есть риск зайти слишком далеко и быть втянутыми в боевые действия.