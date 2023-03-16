Сообщения о том, что Индия придерживается установленного Западом потолка цен на российскую нефть являются вбросами, заявил в эфире «Соловьев Live» Посол России в стране Денис Алипов. При этом он не раскрыл, по какой именно цене Индия закупает у РФ нефть, сославшись на коммерческую тайну.

Такие вбросы появляются регулярно, и публикация в Bloomberg не первая на эту тему, могу сказать, что, что касается Индии, она не является участником механизма этого ценового потолка на российскую нефть и неоднократно высказывала свои сомнения об эффективности этого механизма вообще, — сказал дипломат.