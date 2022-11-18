Посол КНР в России: Москва и Пекин — надежные стратегические партнеры

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Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Москва и Пекин являются друг для друга самыми надежными стратегическими партнерами. Дипломат указал на то, что китайско-российские отношения стали образцом для крупных держав современности, передает ТАСС.

Экономическая взаимодополняемость Китая и России очень сильная. Мы являемся естественными партнерами, — сказал Чжан Ханьхуэй.

Ранее президент США Джо Байден заявил о сомнениях в том, что Россия и Китай занимаются созданием двустороннего альянса в свете нынешних событий в мировой геополитике. По словам американского лидера, Пекин «старается несколько дистанцироваться от РФ».

Посол РФ в КНР Игорь Моргулов ранее заявил, что по итогам XX съезда Коммунистической партии Китая руководство страны подтвердило курс на мирное развитие и укрепление отношений с Россией. Дипломат отметил, что Москву и Пекин объединяет общая точка зрения по актуальным проблемам, а также желание находиться в свободном от гегемонии мире, подчиняясь Уставу ООН и общепризнанным нормам международного права.